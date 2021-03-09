В Украине за сутки зафиксировали 3 261 новый случай COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 3 261 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 261 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 9 марта 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1 837 человек; летальных случаев - 76; выздоровели - 975 человек", - написал он сегодня утром на своей странице в соцсети.

Количество инфицированных в Украине с начала пандемии на сегодня составляет 1 410 061 человек, умерли 27 204 заболевших, выздоровели – 1 199 229.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).

Количество случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев - 201 случай;

Винницкая область - 460 случаев;

Волынская область - 62 случая;

Днепропетровская область - 151 случай;

Донецкая область - 23 случая;

Житомирская область - 71 случай;

Закарпатская область - 195 случаев;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 433 случая;

Киевская область - 162 случая;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 351 случай;

Николаевская область - 151 случай;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - 7 случаев;

Ровенская область - 53 случая;

Сумская область - 69 случаев;

Тернопольская область - 97 случаев;

Харьковская область - 196 случаев;

Херсонская область - 2 случая;

Хмельницкая область - 8 случаев;

Черкасская область - 28 случаев;

Черновицкая область - 409 случаев;

Черниговская область - 37 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Днем ранее, 8 марта, в Украине зарегистрировали 5 572 новых случая COVID-19.

Агентство Телевидения Новости