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В Харькове отметили 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

В Харькове отметили 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

В Харькове отметили 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Мероприятие состоялось у памятника Кобзарю.

На нем присутствовали жители города, представители общественных организаций, духовенства, а также областной и городской власти.

Вместе с харьковчанами цветы к памятнику возложили заместители председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха и Михаил Черняк.

«Праздничные мероприятия по случаю рождения Тараса Шевченко сегодня проходят по всей Харьковской области». – отметили в ХОГА.

Агентство Телевидения Новости

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