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В Киеве спасатели срезали ошейник с девушки, участвовавшей в квесте

В Киеве спасатели срезали ошейник с девушки, участвовавшей в квесте

В Печерском районе Киева 8 марта спасатели с помощью специнструмента срезали с шеи девушки металлический ошейник.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, событие произошло в квест-комнате, которая расположена в здании на улице Крещатик.

"Около 21:30 к сотрудникам Киевской службы спасения поступило сообщение о том, что во время выполнения условий квеста у одной из посетительниц возникла проблема. На девушку одели металлический ошейник, но снять его не смогли – сломался замок", – рассказал наш собеседник.

Девушка участвовала в квесте.

Девушке была оказана необходимая помощь.

 

Источник: OBOZREVATEL

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