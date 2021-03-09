Голевая атака украинских футболистов принесла победу бельгийскому "Генту"

В 30-м туре чемпионата Бельгии по футболу блеснул украинский дуэт тёзок из "Гента" Роман Безус - Роман Яремчук.

На 41-й минуте матча "Гент" - "Остенде" Безус вывел своим пасом Яремчука один на один с вратарем "Остенде", и Яремчук забил свой 15-й мяч в нынешнем чемпионате Бельгии.

Этот гол оказался единственным в матче. "Гент" победил - 1:0.

Правда, дела у "Гента" складываются неважно - команда идет лишь на 10-м месте, набрав 40 очков в 29-ти матчах.

Агентство Телевидения Новости