В Грузии во время конфликта в епархии люди упали с балкона: шестеро пострадавших

В грузинском городе Мартвили конфликт между священниками Чкондидской епархии и прихожанами закончился массовой дракой и падением с балкона второго этажа людей. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Несколько десятков верующих пришли 8 марта на встречу с митрополитом Чкондидским Стефаном.

Они потребовали восстановить в сане двух местных священников, которым приостановили сан первосвященников двум дьяконам, симпатизирующим прежнему настоятелю епархии.

Митрополит отказался выполнить требования пришедших. После этого началась драка.

Ограда деревянного балкона не выдержала напора людей и обрушилась.

В результате происшествия пострадали шесть человек.

Пострадавших с травмами разной степени тяжести оперативно госпитализировали.





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