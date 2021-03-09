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Количество погибших в ДТП на Изюмщине возросло: в больнице умерла 23-летняя пострадавшая

Количество погибших в ДТП на Изюмщине возросло: в больнице умерла 23-летняя пострадавшая

Как сообщалось, сегодня в 05:40 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Каменка Изюмского района перевернулся микроавтобус.

В результате ДТП один человек погиб на месте, восемь пострадали.

Как сообщил Новостям АТН директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, скончалась еще одна пострадавшая - 23-летняя девушка с многочисленными переломами. Она умерла уже в больнице.

Все пострадавшие были доставлены в Изюмскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

 

Агентство Телевидения Новости

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