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Под Харьковом в детском саду - вспышка острой кишечной инфекции: пострадали 6 детей

Под Харьковом в детском саду - вспышка острой кишечной инфекции: пострадали 6 детей

В Чугуевском районе Харьковщины с 5 марта по 9 марта зарегистрировали вспышку инфекционного заболевания среди воспитанников детского сада-яслей.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Речь идет о Слобожанском коммунальном учреждении дошкольного образования (ясли-сад) №3.

Так, всего зарегистрировано 6 заболевших: пятеро - в первой младшей группе, 1- в средней группе, этот ребенок является братом одного из заболевших из первой младшей группы.

По данным Лабцентра, первичный диагноз у одного ребенка - ОРВИ, пищевая токсикоинфекция, у троих - острый гастроэнтероколит, у двух - пищевая токсикоинфекция и ротавирусная инфекция.

Основные клинические проявления заболевания: повышение температуры тела, жидкий стул, рвота, слабость.

Состояние детей медицинскими работниками оценивается как средней степени тяжести.

По информации медучреждений, четверо детей из числа заболевших находятся на амбулаторном лечении, двое госпитализированы в больницу, все дети получают соответствующее лечение.

С целью локализации вспышки, установления причин ее возникновения и выявления источника инфекции специалистами Лабцентра 5 марта проведен комплекс противоэпидемических мероприятий включая дезинфекцию всех помещений детсада и отбор проб питьевой воды и смывы.

Также организовано бактериологическое обследование персонала и контактных детей, за ними ведется активное медицинское наблюдение.

По состоянию на сегодня, 9 марта, противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования по данному факту продолжаются.

 

Агентство Телевидения Новости

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