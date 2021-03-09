В Харькове разоблачили группировку, члены которой обложили "данью" предпринимателей

В Харькове полиция задержала участников преступной группировки, которые обложили «данью» предпринимателей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснили полицейские, организовал такой «бизнес» основатель местной общественной организации. Прикрываясь борьбой с произволом и защитой прав граждан, вместе с другими ее членами обложили «данью» местных предпринимателей на территории области.

За каждый выезд машины за пределы города предприниматели должны были платить по 100 гривен. В дальнейшем они решили поднять «таксу» до 200 гривен. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям физической расправой и препятствовали их деятельности.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что запугиванием злоумышленники заставили группу предпринимателей платить им ежемесячно по 20 000 гривен.

Правоохранители задокументировали несколько фактов их преступной деятельности.

5 марта оперативники и следователи по силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали организатора и одного из участников группировки сразу после получения и распределения между ними очередного «транша» - 18 000 гривен.

В целом на протяжении трех последних месяцев они получили от ассенизаторов 60000 гривен.

Во время обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях правоохранители изъяли 47 000 гривен, нарезной охотничий карабин, пневматический и стартовые пистолеты с признаками переделки, отстрелянных корпус РПГ, GPS-трекеры и «черновые» бухгалтерские записи.

Организатора и одного из участников преступной группировки задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи по согласованию Харьковской областной прокуратуры сообщили трем злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Двум подозреваемым, которых непосредственно задержали после получения средств, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас устанавливают причастность других лиц к противоправной деятельности.

За вымогательство злоумышленникам может грозить до семи лет заключения.





Агентство Телевидения Новости