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На Гоптовке горела фура: пострадал водитель (видео)

На Гоптовке горела фура: пострадал водитель (видео)

Накануне в 20:25 на пункте пропуска Гоптовка загорелась фура Renault Magnum с прицепом: пострадал водитель грузовика.

Видео пожара было опубликовано в соцсетях. Перед тем, как кабина начала активно гореть, люди слышали громкий звук взрыва. 

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, на месте работали 4 отделения службы спасения на автоцистернах из Дергачей и Харькова. На момент прибытия спасателей огнем была полностью охвачена кабина на площади 4 кв.метра и уже горел тент прицепа на площади 3 кв.метра.

Водитель авто, который пытался ликвидировать возгорание самостоятельно, получил ожоги рук и головы. 60-летний пострадавший был доставлен в больницу.

В 21:12 пожар был локализован, а в 21:23 полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

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Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)

Агентство Телевидения Новости

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