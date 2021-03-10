В Украине зафиксировали 6377 новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 6 377 новых случаев коронавируса. Это почти вдвое больше, чем днем ранее, когда был 3621 случай. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Всего за сутки было госпитализировано 1904 человека, летальных случаев - 219, выздоровели - 5687 пациентов. Стоит отметить, что впервые с 21 января в Украине зафиксировали более 200 летальных случаев.

Среди заболевших COVID 309 детей и 263 медработника. Больше всего заражений выявили в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

За вчера проведено 64 126 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 33 904, методом ИФА - 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 15 106.

С начала пандемии в Украине заразились 1 млн 416 тысяч 438 человек, выздоровели - 1 млн 204 тысячи 916 пациентов, летальных исходов - 27 423. Активными больными остаются 211 522 человека.

Агентство Телевидения Новости