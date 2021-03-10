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На Харьковщине в яслях отравились дети

На Харьковщине в яслях отравились дети

В поселке Слобожанское Комсомольского поселкового совета Змиевского района Харьковской области зафиксирован случай пищевого отравления в учреждении дошкольного образования. Об этом сообщили в ХОГА.

6 марта в Змиевское районное управление ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области поступило сообщение о том, что начиная с 5 марта в лечебные учреждения за медицинской помощью обратилось 5 детей. У троих из них был пищевая токсикоинфекция, у двоих острый гастроэнтероколит. Все дети воспитанники 1-й младшей группы Слобожанского коммунального учреждения дошкольного образования (ясли-сад) №3.

Сейчас четверо заболевших детей находятся на амбулаторном лечении, один ребенок госпитализирован в больницу № 19 города Харькова. В данный момент проводится эпидемиологическое расследование ситуации, медицинский осмотр работников и воспитанников заведения, лабораторный анализ объектов санитарных мероприятий, проверка соблюдения требований санитарного законодательства и законодательства по безопасности пищевых продуктов в заведении.

Агентство Телевидения Новости

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