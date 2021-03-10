В Барвенково во время во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 81-летнего дедушки

Сегодня в 5:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в г. Барвенково.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия пожарных было установлено, что горит здание летней кухни на площади 30 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1939 г.р.

В 08:00 пожар был полностью ликвидирован. Предполагаемая его причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации обогревательного прибора.

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