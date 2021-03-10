За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 241 жителя Харьковщины

За прошедшие сутки в области диагноз COVID-19 подтвержден у 241 человека. Как сообщают в ХОГА, из них 197- жители Харьковского района (192 - жители города Харькова).

Кроме того, 17 заболевших - жители Изюмского, 12 - Купянского, 6 - Чугуевского, 5 - Богодуховского и 4 - Лозовского районов.

Всего по области зарегистрировано 87139 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 78376 больных выздоровели, 1666 - умерли.

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