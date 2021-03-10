В Бердянске в многоэтажке взорвалось неизвестное устройство: есть погибшие

Сегодня в Бердянске Запорожской области на 7-м этаже девятиэтажного дома по улице Волонтеров,156 произошел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает местное издание "Бердянск24".

Издание приводит информацию от полиции, которая сейчас отсутствует на сайте ведомства.

Указано, что 10 марта в 09:40 в Бердянское районное отделение полиции поступило сообщение о том, что в квартире на седьмом этаже по улице Волонтеров в городе Бердянск произошел взрыв.

"На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства. В результате взрыва на месте погибли жители квартиры - двое мужчин 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу", - указано в сообщении.

Агентство Телевидения Новости