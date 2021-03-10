В Украине зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину китайского производства Sinovac. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

"Минздрав принял решение о государственной регистрации экстренного медицинского применения вакцины для профилактики COVID-19 производства компании Sinovac, которая называется Короновак. Данное решение было принято Министерством здравоохранения на основе изучения материалов, а именно регистрационных удостоверений, материалов, предоставленных производителем, относительно подлинности их. А также проведения анализа "польза / риск" и клинических исследований по безопасности применения вакцины", - сообщил Иващенко.

Он напомнил, что это уже третья вакцина, которая получила разрешение для экстренного медицинского применения под обязательства в Украине. Ранее Минздрав зарегистрировал вакцины для профилактики COVID-19 Pfizer и AstraZeneka.

Как сообщалось, в конце 2020 года Украина заключила соглашение на поставку 1,9 млн доз вакцины производства Sinovac Biotech.

Агентство Телевидения Новости