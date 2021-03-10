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В Турции автобус со школьниками сорвался со скалы: погибло двое детей

В Турции автобус со школьниками сорвался со скалы: погибло двое детей

В провинции Батман, на юго-востоке страны, сервисный автобус скатился в пропасть, два человека погибли, 27 получили ранения. Автобус перевозил школьников и работников текстильного предприятия. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«В провинции Стамбул 2 человека погибли и 27 получили ранения, 5 из них - серьезные травмы, в результате падения сервисного микроавтобуса с 300-метровой скалы», - говорится в сообщении.

Двое погибших - школьники, которые были родственниками между собой. 5 из 27 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, полученные в результате аварии травмы угрожают их жизни.

Чтобы помочь спасателям и врачам достать пострадавших из пропасти, местные жители создавали живую цепь на ее склонах.

Агентство Телевидения Новости

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