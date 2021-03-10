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Отравление детей на Харьковщине: детсад временно закрыли

Отравление детей на Харьковщине: детсад временно закрыли

Сегодня, 10 марта, в поселке Слобожанское Чугуевского района закрыли детский сад №3, нескольких воспитанников которого госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в ХОГА.

Отмечается, что учреждение закрыто по предписанию Госпродпотребслужбы на время эпидемиологического расследования

Кроме того, по факту отравления в детсаду полиция начала проверку.  Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Досудебное следствие продолжается. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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