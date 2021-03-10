Харьковчане помогли заблокировать адреса «групп смерти» в Telegram

Работники Харьковского национального университета внутренних дел совместно с правоохранителями и пользователями чат-бота "СтопНаркотик" в Telegram помогли заблокировать несколько "групп смерти". Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского национального университета внутренних дел.

Подобные группы начали появляться еще в мае 2016 года в социальных сетях. Их администраторы в квестовой форме давали задания участникам, преимущественно детям, связанные с выполнением действий, которые могли нанести вред здоровью или вообще лишить жизни. Была проведена большая работа по выявлению и блокированию работы таких групп.

В конце февраля этого года в социальных сетях и СМИ начали распространяться сообщения о том, что якобы в начале марта 2021 подростки собираются массово совершить самоубийство. Из-за большого информационного внимания к этому событию начали появляться новые «группы смерти» преимущественно в Telegram.

Представители факультета № 4 ХНУВД - разработчики чат-бота «СтопНаркотик» - обратились к пользователям чат-бота с просьбой принять участие в акции по массовому направления жалоб на «группы смерти» в мессенджере Telegram, в которых распространяют информацию о «безопасных способах» суицида, призывают и подстрекают молодежь к опасному поведению, нанесению себе самоповреждений и тому подобное. Таким образом было заблокировано десяток электронных адресов «групп смерти».

Агентство Телевидения Новости