В Украине хотят реализовать проект Национальной стратегии безбарьерности

Представлены наработки к проекту Национальной стратегии безбарьерности. Как сообщают в ХОГА, презентация состоялась на заседании межведомственной рабочей группы Кабинета министров с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля и Первой леди Елены Зеленской.

Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства - это основополагающий документ, который содержит инициативы для устранения барьеров в различных сферах жизни, расширения возможностей и обеспечения равных прав для всех украинцев. Речь идет о достижении безбарьерности в шести измерениях: образовательном, информационном, цифровом, физическом, общественном и экономическом.

«Сотни тысяч людей испытывают неудобства из-за ряда различных факторов. Это и неподходящая инфраструктура, и неприспособленные образовательные процессы, и бюрократические преграды в сфере оказания услуг. Национальная стратегия по созданию безбарьерной пространства в Украине призвана изменить эту ситуацию. Благодарен Первой леди Елене Зеленской за внимание к этой проблематике. Такую стратегию действительно ждут много людей и семей. Мы должны сделать все для ее успешного внедрения», - отметил Денис Шмыгаль.

Безбарьерность должна стать государственной политикой и новой общественной нормой. Это заявила Елена Зеленская.

«Сегодня мы встретились, чтобы сверить, как движется процесс подготовки стратегии. Для меня было важным увидеть, что к работе привлечена большая команда экспертов, которые наработали более 600 предложений и инициатив. Было проведено более 30 интервью со специалистами соответствующих отраслей и 15 стратегических сессий. Поэтому есть все предпосылки, чтобы стратегия жила не только на бумаге, но и была реализована», - отметила Елена Зеленская.

Работая над стратегией, экспертные группы изучили и обсудили текущее состояние дел, ключевые вызовы для безбарьерности в Украине. На этой основе был подготовлен комплекс решений и инициатив, способствующих построению безбарьерности в различных сферах. Кроме того, при разработке инициатив были проанализированы лучшие международные практики создания безбарьерного пространства, в частности, стран Европейского Союза, США, Канады, Великобритании, Сингапура, Японии и др.

Свои наработки по всем шести направлениям безбарьерности эксперты представили на заседании межведомственной рабочей группы. Члены рабочей группы, в том числе руководители профильных министерств, приняли активное участие в обсуждении представленных инициатив.

«Цель Минцифры - не только развитие онлайн-сервисов, но и обеспечение равного доступа к государственным услугам для всех украинцев. Вопрос цифровой безбарьерности - важный элемент стратегии. Сегодня украинцы уже активно пользуются услугами онлайн. Мы работаем над тем, чтобы люди, которые больше всего нуждаются в помощи - люди старшего возраста, люди с инвалидностью, родители детей с инвалидностью, маломобильные люди - могли быстро и удобно получать услуги и электронные сервисы, беспрепятственно и без барьеров», - отметил Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как отметил Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, впереди еще большая работа. Чтобы согласовать и синхронизировать все предложения стратегии, до конца марта состоится еще одно заседание межведомственной рабочей группы КМУ, координирующей создание Нацстратегии безбарьерности.

«К работе над стратегией был привлечен мощный ресурс. Важно, что большое внимание к подготовке документа, подаче предложений проявили громвды. Это позволило сделать работу динамичной и эффективной. Такое объединение усилий всех стейкхолдеров будет важным и на следующих этапах работы, при внедрении инициатив, чтобы получить мощный и действенный инструмент в построении действительно безбарьерной Украины», - подчеркнул Алексей Чернышов..

Проект Национальной стратегии по созданию безбарьерной пространства в Украине планируется обнародовать для общественного обсуждения.

После доработки и согласования документа с причастными органами государственной власти уже в середине апреля его передадут на рассмотрение и утверждение Кабинета Министров Украины.

Справка. Национальная стратегия создания безбарьерного пространства в Украине разрабатывается в рамках инициативы Первой леди Елены Зеленской и во исполнение указа Президента Украины. Она будет включать меры по устранению препятствий в различных сферах жизни, усилению возможностей и обеспечению равных прав для всех украинцев. Речь идет о достижении безбарьерности в шести измерениях: образовательном, гражданском, цифровом, физическом, общественном и экономическом. Также стратегия будет содержать четкие индикаторы по эффективности внедрения ее инициатив.

Координирует работу над стратегией межведомственная рабочая группа Кабинета Министров Украины под председательством Министра развития громади территорий Алексея Чернышова. К разработке стратегии также присоединились более 230 экспертов, более 50 общественных организаций и аналитических центров из разных регионов страны. Аналитическую и техническую поддержку оказывает экспертный консорциум, который сформировали Центр экономического восстановления, ІСАР «Единение» и ОО «Безбарьерность». Эта деятельность осуществляется при содействии проекта ПРООН «Права человека для Украины».

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