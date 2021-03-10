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На Харьковщине задержан преступник, который 5 лет находился в розыске

На Харьковщине задержан преступник, который 5 лет находился в розыске

35-летний злоумышленник обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение мужчины, который скрывался в селе Николаевка Лозовской городской территориальной общины. Сегодня, 10 марта, правоохранители задержали его. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Агентство Телевидения Новости

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