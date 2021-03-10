Харьковский "Металл" подписал французского футболиста

Бывший футболист "Лиона", "Монако" и "Лилля" стал игроком команды Второй лиги украинского футбола харьковского "Металла".

Официальный сайт "Металла" сообщил о заключении контракта с 25-летним полузащитником Фаресом Балули.

Балули является воспитанником «Лиона». Играл за первую команду этого клуба, также в его послужном списке значатся выступления за «Монако» и «Лилль».

Имеет опыт игры в еврокубках: на счету Балули четыре матча в квалификации Лиги Чемпионов и два – в Лиге Европы.

Выступал за юношеские и молодежную сборные Франции.

Агентство Телевидения Новости