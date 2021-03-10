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Харьковский "Металл" подписал французского футболиста
Бывший футболист "Лиона", "Монако" и "Лилля" стал игроком команды Второй лиги украинского футбола харьковского "Металла".
Официальный сайт "Металла" сообщил о заключении контракта с 25-летним полузащитником Фаресом Балули.
Балули является воспитанником «Лиона». Играл за первую команду этого клуба, также в его послужном списке значатся выступления за «Монако» и «Лилль».
Имеет опыт игры в еврокубках: на счету Балули четыре матча в квалификации Лиги Чемпионов и два – в Лиге Европы.
Выступал за юношеские и молодежную сборные Франции.
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