Один из "титушек" назначен новым начальником управления молодежи и спорта ХОГА

Глава Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук подписала распоряжение о назначении Константина Ананченко начальником Управления молодежи и спорта.

Отметим, Константин Ананченко - проректор Харьковской государственной академии физкультуры. На выборах он баллотировался в городской и областной советы от партии "Слуга народа", но мандат не получил.

В 2014 году в интервью АТН Ананченко рассказал, что он принимал участие со своими товарищами в шествии "титушек" против сторонников Майдана 25 января и что он не разделяет взгляды евромайдановцев - но в погроме и избиении он не участвовал.

Агентство Телевидения Новости