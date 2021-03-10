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Один из "титушек" назначен новым начальником управления молодежи и спорта ХОГА

Один из титушек назначен новым начальником управления молодежи и спорта ХОГА

Глава Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук подписала распоряжение о назначении Константина Ананченко начальником Управления молодежи и спорта.

Отметим, Константин Ананченко - проректор Харьковской государственной академии физкультуры. На выборах он баллотировался в городской и областной советы от партии "Слуга народа", но мандат не получил.

В 2014 году в интервью АТН Ананченко рассказал, что он принимал участие со своими товарищами в шествии "титушек" против сторонников Майдана  25 января и что он не разделяет взгляды евромайдановцев - но в погроме и избиении он не участвовал.

Агентство Телевидения Новости

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