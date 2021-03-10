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Айна Тимчук назначила Романа Семенуху заместителем по вопросам гуманитарного блока

Айна Тимчук назначила Романа Семенуху заместителем по вопросам гуманитарного блока

Ранее кандидатуру Семенухи согласовал Кабинет министров Украины. После прохождения всех спецпроверок о назначении Романа Семенухи своим заместителем на внеочередной сессии объявила председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук.

Народный депутат VIII созыва и депутат харьковского областного совета от партии "Слуга Народа" Роман Семенуха, депутат Харьковского городского совета в Харьковской областной государственной администрации будет отвечать за образование, науку и спорт.

Во время депутатства в Верховной Раде деятельность Романа Семенухи неоднократно отмечали общественные организации. Так, общественная сеть «Опора» отметила его эффективным депутатом Харьковской области в Парламенте. А общественное движение «Честно» поместило его в первую двадцатку рейтинга самых добродетельных народных избранников.

"На должности заместителя буду отвечать за науку и образование, вопросы молодежи и спорта. Сделаем много хороших дел", - написал Семенуха на своей странице Facebook.

Тем временем, глава фракции «Слуга Народа» в Харьковском областном совете и первая заместитель председателя ОГА Татьяна Егорова-Луценко поддержала такое решение Тимчук и сообщила, что таким образом команда Президента только усиливается на местах.

«По-моему, это продуманное и взвешенное решение председателя ОГА Айны Тимчук. Усиление аппарата профессиональными заместителями сделает только сильнее как команду главы ОГА, так и нашу партийную организацию. Перед нами стоят большие задачи, вызванные в том числе и пандемией, которые мы должны решать срочно. Поэтому уверена - только слаженной командой профессионалов и совместными усилиями нам все удастся», - подчеркнула Татьяна Егорова-Луценко.

Отметим, Роман Семенуха - уже второй заместитель председателя Харьковской ОГА от партии «Слуга Народа». В августе 2020 года первым заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации была назначена нынешняя руководительница фракции «Слуга Народа» в Харьковском областном совете Татьяна Егорова-Луценко.

Агентство Телевидения Новости

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