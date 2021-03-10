Айна Тимчук назначила Романа Семенуху заместителем по вопросам гуманитарного блока

Ранее кандидатуру Семенухи согласовал Кабинет министров Украины. После прохождения всех спецпроверок о назначении Романа Семенухи своим заместителем на внеочередной сессии объявила председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук.

Народный депутат VIII созыва и депутат харьковского областного совета от партии "Слуга Народа" Роман Семенуха, депутат Харьковского городского совета в Харьковской областной государственной администрации будет отвечать за образование, науку и спорт.

Во время депутатства в Верховной Раде деятельность Романа Семенухи неоднократно отмечали общественные организации. Так, общественная сеть «Опора» отметила его эффективным депутатом Харьковской области в Парламенте. А общественное движение «Честно» поместило его в первую двадцатку рейтинга самых добродетельных народных избранников.

"На должности заместителя буду отвечать за науку и образование, вопросы молодежи и спорта. Сделаем много хороших дел", - написал Семенуха на своей странице Facebook.

Тем временем, глава фракции «Слуга Народа» в Харьковском областном совете и первая заместитель председателя ОГА Татьяна Егорова-Луценко поддержала такое решение Тимчук и сообщила, что таким образом команда Президента только усиливается на местах.

«По-моему, это продуманное и взвешенное решение председателя ОГА Айны Тимчук. Усиление аппарата профессиональными заместителями сделает только сильнее как команду главы ОГА, так и нашу партийную организацию. Перед нами стоят большие задачи, вызванные в том числе и пандемией, которые мы должны решать срочно. Поэтому уверена - только слаженной командой профессионалов и совместными усилиями нам все удастся», - подчеркнула Татьяна Егорова-Луценко.

Отметим, Роман Семенуха - уже второй заместитель председателя Харьковской ОГА от партии «Слуга Народа». В августе 2020 года первым заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации была назначена нынешняя руководительница фракции «Слуга Народа» в Харьковском областном совете Татьяна Егорова-Луценко.

Агентство Телевидения Новости