В части домов Харькова временно отключено водоснабжение: адреса
Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №3, стояк) до 17:00 11.03.21 г.
А также:
Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 37 (п. №2) до 17:00 11.03.21 г.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 14/22 (п. №3) до 20:00 11.03.21 г.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 64-а (п. №1, стояк) до 20:00 11.03.21 г.
Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7 (стояк) до 20:00 11.03.21 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 190/2 до 20:00 11.03.21 г.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 73 (п. №3) до 20:00 11.03.21 г.