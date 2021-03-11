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Минюст обратился в суд с просьбой запретить "Партию Шария"

Минюст обратился в суд с просьбой запретить Партию Шария

Министерство юстиции Украины просит Окружной административный суд Киева запретить деятельность "Партии Шария". ОАСК открыл производство по данному иску. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", - сообщили в суде.

Данное дело будет рассмотрено в ОАСК по упрощенному исковому производству с вызовом сторон. Судебное заседание назначено на 6 апреля.

Напомним, в начале марта СБУ обнаружила нарушения во время перерегистрации "Партии Шария". Правоохранители выявили факт внесения заведомо ложных данных.

Агентство Телевидения Новости

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