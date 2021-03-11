За сутки от коронавируса привили почти 6 тысяч украинцев

В Украине за прошедшие сутки вакцинировали от коронавируса 5898 человек. Всего с начала кампании прививку получили уже 29 378 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Все привитые от COVID-19 в Украине получили первую дозу вакцины. За сутки больше всего прививок сделали в Тернопольской области - 500. В целом за вчера по регионам провели столько вакцинаций:

Винницкая область - 420 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 469 прививок;

Донецкая область - 370 прививок;

Житомирская область - 132 прививки;

Закарпатская область - 50 прививок;

Запорожская область - 210 прививок;

Ивано-Франковская область - 198 прививок;

Киевская область - 470 прививок;

Кировоградская область - 160 прививок;

Луганская область - 250 прививок;

Львовская область - 269 прививок;

Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 150 прививок;

Одесская область - 250 прививок;

Полтавская область - 380 прививок;

Ровенская область - 170 прививок;

Сумская область - 260 прививок;

Тернопольская область - 500 прививок;

Харьковская область - 100 прививок;

Херсонская область - 310 прививок;

Хмельницкая область - 100 прививок;

Черновицкая область - 120 прививок;

Черниговская область - 40 прививок.

Черкасская область - 260 прививок.

За весь период кампании больше всего привитых в Донецкой области (3504 прививки), меньше всего - на Закарпатье (494 прививки).

Агентство Телевидения Новости