За сутки от коронавируса привили почти 6 тысяч украинцев
В Украине за прошедшие сутки вакцинировали от коронавируса 5898 человек. Всего с начала кампании прививку получили уже 29 378 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Все привитые от COVID-19 в Украине получили первую дозу вакцины. За сутки больше всего прививок сделали в Тернопольской области - 500. В целом за вчера по регионам провели столько вакцинаций:
Винницкая область - 420 прививок;
Волынская область - 160 прививок;
Днепропетровская область - 469 прививок;
Донецкая область - 370 прививок;
Житомирская область - 132 прививки;
Закарпатская область - 50 прививок;
Запорожская область - 210 прививок;
Ивано-Франковская область - 198 прививок;
Киевская область - 470 прививок;
Кировоградская область - 160 прививок;
Луганская область - 250 прививок;
Львовская область - 269 прививок;
Киев - 100 прививок;
Николаевская область - 150 прививок;
Одесская область - 250 прививок;
Полтавская область - 380 прививок;
Ровенская область - 170 прививок;
Сумская область - 260 прививок;
Тернопольская область - 500 прививок;
Харьковская область - 100 прививок;
Херсонская область - 310 прививок;
Хмельницкая область - 100 прививок;
Черновицкая область - 120 прививок;
Черниговская область - 40 прививок.
Черкасская область - 260 прививок.
За весь период кампании больше всего привитых в Донецкой области (3504 прививки), меньше всего - на Закарпатье (494 прививки).