На Харьковщине разоблачили преступную группировку, участники которой специализировались на кражах

С помощью электронного устройства для разблокировки дверей транспортных средств злоумышленники проникали в автомобили и похищали ценное имущество. Их также уличили в ограблении дома в г. Высокий. Орудовали члены группы в течение 2020-2021 года на территории города и области.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, организатором группировки оказался 48-летний ранее судимый харьковчанин, который привлек к преступной деятельности нескольких горожан. Он руководил работой подельников, лично согласовывал с ними планы совершения преступлений, участвовал в их реализации, распределял между всеми участниками денежные средства, полученные от сбыта похищенного имущества.

Злоумышленники совершали кражи из автомобилей с помощью специального электронногоустройства, а в частный дом проникли через разбитое стекло окна. При проведении ряда обысков полицейские изъяли у них вещественные доказательства и орудие преступления.

На сегодняшний день следствием доказана их причастность к 3 эпизодам преступной деятельности и объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Организатору и одному из активных участников группировки - 35-летнему харьковчанину избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения еще одному из активных участников группы - 41-летнему жителю Харькова. Злоумышленники также проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Харьковской области и других областей Украины. Согласно санкции статьи, им грозит до двенадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества

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