За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 579 жителей Харьковщины

За прошедшие сутки в области диагноз COVID-19 подтвержден у 579 человек. Как сообщили в ХОГА, из них 405 - жители Харьковского района (388 - жители города Харькова).

Кроме того, 68 заболевших - жители Лозовского, 48 - Изюмского, 29 - Чугуевского, 12 - Богодуховского, 11 - Красноградского и 6 - Купянского районов.

Всего по области зарегистрировано 87689 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 78684 больных выздоровели, 1675 - умерли.

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