Депутата Дорошенко официально исключили из фракции "ЕС"

Депутата Александра Дорошенко официально исключили из фракции «ЕС». Поводом послужило его русскоязычное выступление на сессии облсовета, когда он отказался перейти на украинский язык.

Это поведение его однопартийцы посчитали недопустимым, несмотря на последующие объяснения Дорошенко, что он волновался, и реакцию соцсетей, где пользователи в том числе выражали поддержку депутату и писали, что он зарекомендовал себя патриотом.

Агентство Телевидения Новости