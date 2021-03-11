На ремонт дорог Харьковщины направят 1 млрд 4 млн гривен

Работы планируют провести на 13 объектах. Об этом сообщили в ХОГА.

Перечень дорог местного значения, которые будут ремонтировать в этом году, утвердили во время сессии областного совета 11 марта.

«В 2021 году ГП «Дороги Харьковщины» за счет средств субвенции из государственного бюджета местным запланировано выполнить текущий средний ремонт на 13 объектах - автомобильных дорогах местного значения, общая запланированная протяженность участков ремонта автодорог составляет 51 км», - рассказал директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.

В частности, среди объектов ремонтов - автодороги Дергачи - Пятихатки, Харьков - Липцы - Борисовка, дорога до поселка Элитное, подъезд к пгт Березовка и др.

Кроме того, в рамках мероприятий по восстановлению мостов запланированы капитальные ремонты на 4 мостах, которые нуждаются в неотложном капитальном ремонте, а именно: мост через реку Лопань на дороге Дергачи - Двуречный Кут, мост через реку Лопань на автодороге Дергачи - Казачья Лопань, путепровод через железную дорогу на дороге Купянск-Кругляковка, реконструкция пешеходного моста над дорогой Киев-Харьков-Довжанский в городе Чугуев.

«Тендерные процедуры по определению подрядных организаций на выполнение дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах проведены в полном объеме. Соответствующие договоры заключены. При выполнении ремонтных работ особое внимание уделяется их качеству. Прием выполненных работ по текущему среднему ремонту осуществляется после подтверждения независимой лабораторией испытаний дорожно-строительных материалов их качества и соответствия нормативным показателям», - отметил Игорь Турченко.

Агентство Телевидения Новости