Директора харьковского коммунального предприятия обвиняют в служебной халатности

Более 16 млн гривен бюджетных средств получило общество с ограниченной ответственностью в результате заключения незаконных соглашений о поставках электрической энергии. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что в августе 2019 по результатам проведения открытых торгов и применения переговорной процедуры за деньги местного бюджета директор коммунального предприятия по поставке электрической энергии заключил договор о поставках электроэнергии обществу с ограниченной ответственностью. Уже через несколько дней стороны незаконно внесли изменения в договор и подняли стоимость единицы электрической энергии. В декабре 2019 года они заключили еще одно соглашение по повышению цены.

10 марта директору коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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