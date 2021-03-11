На Шатиловке избили журналиста: он госпитализирован

Накануне в 21:20 к правоохранителям поступила информация от харьковчанина о том, что на улице Шатиловской его 36-летнего знакомого избили двое неизвестных мужчин спортивного телосложения. Пострадавший получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства и записи с камер видеонаблюдения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления и причастных к нему лица.

Агентство Телевидения Новости