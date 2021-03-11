Хоккеисты во время драки одновременно нанесли мощные удары

Синхронные попадания кулаком в лицо.

За пять миниут до конца первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Монреалем" и "Ванкувером" хоккеист "Ванкувера" Джей Ти Миллер, находясь на вбрасывании, вместо того, чтобы бороться за шайбу, бросил клюшку и устроил кулачный бой с Беном Чиаро из "Монреаля".

Драка была недолгой, но зрелищной. Хоккеисты-бойцы одновременно нанесли друг другу мощные удары, а вскоре оказались в лежачем положении, и на том всё закончилось.

Чиаро, уходя в подтрибунное помещение, был явно не доволен и даже выбросил свой шлем.





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