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Хоккеисты во время драки одновременно нанесли мощные удары

Хоккеисты во время драки одновременно нанесли мощные удары

Синхронные попадания кулаком в лицо.

За пять миниут до конца первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Монреалем" и "Ванкувером" хоккеист "Ванкувера" Джей Ти Миллер, находясь на вбрасывании, вместо того, чтобы бороться за шайбу, бросил клюшку и устроил кулачный бой с Беном Чиаро из "Монреаля".

Драка была недолгой, но зрелищной. Хоккеисты-бойцы одновременно нанесли друг другу мощные удары, а вскоре оказались в лежачем положении, и на том всё закончилось.

Чиаро, уходя в подтрибунное помещение, был явно не доволен и даже выбросил свой шлем.


Агентство Телевидения Новости

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