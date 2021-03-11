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На ремонт водопровода в Лозовой из областного бюджета выделят 5 млн гривень

На ремонт водопровода в Лозовой из областного бюджета выделят 5 млн гривень

Соответствующее решение 11 марта поддержали депутаты Харьковского областного совета во время очередной сессии, сообщили в ХОГА.

«2 млн гривень предусмотрено на изготовление проектно-сметной документации, а 3 млн гривень - на проведение первоочередных работ, которые начнутся после разработки документации и проведения тендерных процедур», - отметил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА Сергей Магдисюк.

Напомним, проблемы с водоснабжением на территории города Лозовая возникли в начале марта из-за порыва на водопроводе, который имеет большую степень изношенности. В 2018 году на ремонтные работы выделили 2 млн гривень, но позже финансирование объекта было приостановлено.

Ранее на очередной сессии планировалось рассмотреть вопрос о выделении из областного бюджета 2 млн гривень, но из-за аварии областная государственная администрация инициировала увеличение суммы до 5 млн гривень.

Агентство Телевидения Новости

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