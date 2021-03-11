Крушение сухогруза: 10 украинцев спасены

Государственная служба морского и речного транспорта Украины обнародовала имена членов экипажа теплохода Volgo Balt 179, затонувшего в ночь на 11 марта в Черном море у берегов Румынии, а также выразила соболезнования семьям двоих погибших. Об этом сообщила пресс-служба Морской администрации.

"Согласно полученной информации, спасательная операция членов Volgo Balt 179 продолжается. 10 членов экипажа спасены. Это, в частности, Юрий Севера, Игорь Хлизнуца, Игорь Чернов, Сергей Гайдай, Денис Морозов, Виталий Соловьев, Виталий Ремишевский, Сергей Дементьев, Дмитрий Николаенко и Ангелина Соколова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местонахождение старшего помощника капитана Рамзана Болатханова спасатели устанавливают.

В то же время Морская администрация выразила соболезнования семьям двоих погибших - капитана Александра Борисенко и электромеханика Григория Лысаченко.

Спасательная операция продолжается.

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