В Харькове воры, выходя из ограбленной квартиры, сразу попали в руки правоохранителей

В полицию поступило сообщение от жительницы дома, что находится на улице Шота Руставели о том, что в подъезд зашли двое неизвестных мужчин, которые ломятся в квартиры. Другой заявитель также сообщил, что по тому же адресу неизвестные подобрали ключ и проникли в квартиру, где совершили кражу ноутбука и других вещей.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, при обследовании подъезда на лестничной площадке полицейские обнаружили двух неизвестных, которые вышли из квартиры. Увидев правоохранителей, злоумышленники попытались скрыться, но сразу были задержаны.

Правоохранители установили их личности. Правонарушителями оказались безработные граждане Армении 36 и 45 лет. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

У мужчин изъяты мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, mp3-плеер, документы на имя одного из заявителей, пакет с монетами времен СССР в количестве 182 штук, орден, медаль, раскладной нож, разводной ключ, ноутбук, отмычки и другие вещественные доказательства.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюремного заключения.

Агентство Телевидения Новости