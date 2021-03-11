На Харьковщине прививку от коронавируса сделали 900 человек

На Харьковщине продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. По состоянию на 14:00 11 марта в области вакцинированы 900 человек. Об этом сообщили в ХОГА.

На Харьковщине работает 7 мобильных бригад. Сейчас прививки от COVID-19 делают в Мерефе, Чугуеве, Богодухове, Балаклее, Первомайском и на базе Областной детской инфекционной клинической больницы и Харьковской областной клинической больницы. По области вакцинировали более 10% от общего количества медицинских работников. Среди вакцинированных 11 марта - заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Игорь Волченко.

«Своим примером я решил показать медикам и всем людям, что вакцинация, во-первых, - это единственный действенный способ борьбы с вакциноуправляемыми болезнями. Во-вторых, вакцинация поможет нам с вами создать иммунитет, который защитит нас от инфицирования и тяжелого течения болезни ковид-19», - отметил Игорь Волченко.

По его словам, согласно Приказу МЗ Украины от 01.03.2021 № 369 «О внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и проведению массовой вакцинации в ответ на пандемию...» теперь можно проводить прививки не только медицинским работникам, но и привлекать общественных и публичных деятелей.

«С целью недопущения утилизации вакцины и рационального ее использования мы вправе приглашать публичных лиц, общественных деятелей, работников администрации, журналистов для того, чтобы не утилизировать остатки вакцины. Напомню, во флаконе - 10 доз», - рассказал Игорь Волченко.

Для подключения к процессу вакцинации необходимо написать письмо в Департамент здравоохранения Харьковской ОГА с просьбой включения в резерв.

«Мы каждый день на следующий планируем графики вакцинации, и желающих мы пригласим, если будет такая необходимость», - заверил Игорь Волченко.

Агентство Телевидения Новости