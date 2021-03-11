Ситуация на рынке "Барабашово": предприниматели просят вмешаться ХОГА и облсовет

Сразу два пикета - под стенами областной администрации и у здания Харьковского городского совета - провели 11 марта предприниматели Харькова. Более сотни участников акции требовали от Харьковской облгосадминистрации и депутатов областного совета обратить внимание на политику городских чиновников, которая, как заявляют предприниматели, направлена на уничтожение крупнейшего торгового центра Восточной Европы «Барабашово». Предприниматели смогли передать свое обращение депутату облсовета Андрею Стронова, который зачитал это обращение в сессионном зале облсовета.

Андрей Стронов, депутат Харьковского областного совета:

З 2018-го року міська рада з невідомих причин почала відмовляти у подовженні угод оренди земельних ділянок, а також через судові рішення розривати існуючі договори оренди. Крім того, почали створюватись або перейменовуватись існуючі КП, яким надавалась перевага на ці земельні ділянки, та проводилось захоплення торгівельних об'єктів на території торгового центру.

Предприниматели уверяют, что исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов и его коллеги из мэрии продолжили скандальное строительство дороги через территорию торгового центра, которое пикетчики считают незаконным. Кроме того, в городском совете отказали в продлении договоров аренды на земельные участки под отдельными павильонами «Барабашово». Предприниматели посчитали, что эти действия городских чиновников приведут к тому, что 15 тысяч человек потеряют свои рабочие места, а бюджет недополучит сотни миллионов местных налогов.

Андрей Стронов, депутат Харьковского областного совета:

Будівництво магістралі, яке розпочато, не узгоджено з департаментом екології ХОДА, що суперечить чинному законодавству про захист довкілля. Доля людей нікого не цікавить, просто бізнес на кістках харків'ян. В ваших силах прийняти рішення щодо звернення в правоохоронні органи, до прокуратури, поліції, які повинні встановлювати в Харкові Закон.

По мнению активистов-предпринимателей, областная админстрация и депутаты областного совета должны немедленно вмешаться в ситуацию.

Агентство Телевидения Новости