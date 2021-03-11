Боксер, побывавший в нокдауне, "уничтожил" соперника

Вот это интрига. Боксер, находившийся на грани поражения, победил нокаутом.

В рамках боксерского вечера в американском Анкасвилле дрались два боксера легкого веса (до 61,2 кг) ни разу до сих пор не проигрывавших на профессиональном ринге - Виктор Падиллья из Пуэрто-Рико и американец Томас Веласкес.

В 1-м же раунде Веласкес отправил Падиллью в нокдаун.

Но пуэториканский боксер "выжил" и перехватил инициативу. В 5-м раунде уже Падиллья "усадил" Веласкеса в нокдаун, а затем и добил. Рефери остановил бой, видя, что американский боксер уже не в состоянии защищаться.

У Виктора Падилльи это 9-я победа в 9-ти боях на профессиональном ринге. В том числе 8-я - нокаутом.





Агентство Телевидения Новости