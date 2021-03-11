Шансы выжить были минимальными: подробности смертельного ДТП на Академика Павлова

Почти два часа дня. Улица Академика Павлова. На месте жуткого ДТП до сих пор работают патрульные полицейские, следователи и экспертная группа МВД

Смертельная авария с участием автомобилей ВАЗ-2111 и Субару произошла сегодня утром. В результате полученных травм 30-летний водитель ВАЗ скончался в карете скорой помощи. Валерий - знакомый погибшего, он вместе с родственниками мужчины приехал на место. Рассказывает, Ярослав с пассажирами двигался по улице Академика Павлова, как вдруг со стороны Московского проспекта по переулку Конюшенному вылетела Субару, под управлением 24-летнего водителя.

Валерий, знакомый погибшего

Где-то в 5-30 утра, Ярослав, есть видео с автомойки, на котором видно, что Ярослав подъезжал к светофору, он был второй машиной на светофоре, а парень, который скрывался от полиции, уже два экипажа за ним гнались, он на большой скорости бьёт стоячую машину, которая стояла в правом ряду

От мощного удара ВАЗ развернуло и отбросило на сотню метров. Так, что удар пришелся на сторону водителя, шансы выжить были мизерные, ведь рулевую колонку просто вывернуло. Из машины пострадавшего доставали спасатели. Водителя Субару, рассказывает Валерий, задержали полицейские. После этого с иномарки кто-то снял номера, сам водитель ни с кем не говорил и прятал лицо.

Игорь Ковбасенко, адвокат потерпевших

Приехали полицейские, задержали. Был он отвезен на обследование, после обследования, со слов полицейских, как было сказано - 1.26 промилле алкоголя. В результате правонарушения погиб человек, более того, если бы водитель остановился на требование - обошлось бы штрафом

Пострадавшие говорят, смертельные последствия аварии показывают, с каким превышением скорости ехал водитель Субару. Избежать столкновения водитель ВАЗа не мог, ведь стоял на светофоре. Отмечают, это хорошо видно на кадрах видеонаблюдения, которые появились в сети. У погибшего остались жена, двое маленьких детей и родители. Мужчина работал в метрополитене, возвращался с работы.

Валерий, знакомый погибшего

Дети остались сиротами. Вся семья сейчас скорбит. Очень сложно. Очень сложно это воспринять, так что хотелось бы, чтобы была огласка, парень не выходит - адвокат приехал проинструктировал, его держат не выпускают. Чтобы это не сошло нет

Еще одна смертельное ДТП произошло сегодня утром на Холодной горе. Там, водитель микроавтобуса "Mercedes" наехал на 32-летнего мужчину, от полученных травм пешеход погиб на месте.

И сегодня правоохранители получили сообщение об аварии в Лозовском районе. По данным полиции, 24-летний водитель Опеля превысил скорость, не справился с управлением, съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся. От травм несовместимых с жизнью на месте происшествия погиб водитель и 18-летняя пассажирка. Девушка была курсанткой Харьковского национального университета внутренних дел. Еще двух пассажиров, сидящих на заднем сиденье, доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Агентство Телевидения Новости