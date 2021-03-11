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На Салтовке коммунальщик попал под трамвай: состояние пострадавшего тяжелое

На Салтовке коммунальщик попал под трамвай: состояние пострадавшего тяжелое

Сегодня около 17:30 на улице Академика Павлова, 315, трамвай сбил мужчину – по словам очевидцев, работника коммунальной службы.

Пострадавшего с места аварии забирала “скорая”.

Мужчина был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщил новостям АТН директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктор Забашта.

Предварительный диагноз – черепно-мозговая травма, перелом основания черепа.

 

Агентство Телевидения Новости

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