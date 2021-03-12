В Украине за сутки - около 13 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 230 заболевших
В Украине за сутки зафиксировали 12 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 марта 2021 года. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 3 843 человека; летальных случаев - 230; выздоровели – 4 630 человек", - написал он на своей странице в Фейсбук сегодня, 12 марта, утром.
Количество инфицированных в Украине с начала пандемии на утро пятницы составило 1 438 468 человек, умерли 27 915 заболевших, выздоровели – 1 214 876.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях, а также в Киеве (896).
Количество случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев - 896 случаев;
Винницкая область - 940 случаев;
Волынская область - 272 случая;
Днепропетровская область - 665 случаев;
Донецкая область - 499 случаев;
Житомирская область - 1310 случаев;
Закарпатская - 568 случаев;
Запорожская область - 272 случая;
Ивано-Франковская область - 695 случаев;
Киевская область - 697 случаев;
Кировоградская область - 78 случаев;
Луганская область - 111 случаев;
Львовская область - 704 случая;
Николаевская область - 358 случаев;
Одесская область - 757 случаев;
Полтавская область - 304 случая;
Ровенская область - 269 случаев;
Сумская область - 431 случай;
Тернопольская область - 566 случаев;
Харьковская область - 688 случаев;
Херсонская область - 87 случаев;
Хмельницкая область - 491 случай;
Черкасская область - 338 случаев;
Черновицкая область - 658 случаев;
Черниговская область - 292 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 11 марта, в Украине зарегистрировали 9 084 новых случаев коронавируса.