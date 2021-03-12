В Украине за сутки - около 13 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 230 заболевших

В Украине за сутки зафиксировали 12 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 марта 2021 года. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 3 843 человека; летальных случаев - 230; выздоровели – 4 630 человек", - написал он на своей странице в Фейсбук сегодня, 12 марта, утром.

Количество инфицированных в Украине с начала пандемии на утро пятницы составило 1 438 468 человек, умерли 27 915 заболевших, выздоровели – 1 214 876.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях, а также в Киеве (896).

Количество случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев - 896 случаев;

Винницкая область - 940 случаев;

Волынская область - 272 случая;

Днепропетровская область - 665 случаев;

Донецкая область - 499 случаев;

Житомирская область - 1310 случаев;

Закарпатская - 568 случаев;

Запорожская область - 272 случая;

Ивано-Франковская область - 695 случаев;

Киевская область - 697 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

Луганская область - 111 случаев;

Львовская область - 704 случая;

Николаевская область - 358 случаев;

Одесская область - 757 случаев;

Полтавская область - 304 случая;

Ровенская область - 269 случаев;

Сумская область - 431 случай;

Тернопольская область - 566 случаев;

Харьковская область - 688 случаев;

Херсонская область - 87 случаев;

Хмельницкая область - 491 случай;

Черкасская область - 338 случаев;

Черновицкая область - 658 случаев;

Черниговская область - 292 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 11 марта, в Украине зарегистрировали 9 084 новых случаев коронавируса.

Агентство Телевидения Новости