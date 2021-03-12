Сегодня 08:38
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Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)
Сегодня, 12 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьководоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:
Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 128 до 20:00 12.03.21 г..
А также:
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 14/22 (п. №3, спаренный стояк) до 16:00 12.03.21 г..
Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк), 3 (п. №3, стояк) до 20:00 12.03.21 г..
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 9 (спаренный стояк) до 20:00 12.03.21 г..
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