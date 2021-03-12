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Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 12 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьководоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 128 до 20:00 12.03.21 г..

А также:

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 14/22 (п. №3, спаренный стояк) до 16:00 12.03.21 г..

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк), 3 (п. №3, стояк) до 20:00 12.03.21 г..

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 9 (спаренный стояк) до 20:00 12.03.21 г..

 

Агентство Телевидения Новости

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