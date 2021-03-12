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В центре Харькова ночью на парковке горели автомобили: подозревают поджог

В центре Харькова ночью на парковке горели автомобили: подозревают поджог

В центре Харькова сегодня ночью горели автомобили на частной парковке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 12 марта в 1:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на частной парковке по улице Богдана Хмельницкого, 24.

На момент прибытия спасателей два автомобиля - "Lexus RX 200" 2016 года выпуска и "Hyundai Gets" 2006 года выпуска, припаркованные рядом, почти полностью были охвачены пламенем. Площадь пожара составляла около 12 квадратных метров.

Пожарные тушили пламя с помощью пены.

Пожар был ликвидирован в 1:34.

Одна из версий причины возграния автомобилей, по данным ГСЧС, - занесение открытого источника огня снаружи.

Агентство Телевидения Новости

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