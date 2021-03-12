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В Мерефе во время пожара в доме погибла женщина

В Мерефе во время пожара в доме погибла женщина

Под Харьковом во время пожара, который произошел накануне вечером, 11 марта, погибла 64-летняя женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 11 марта в 21:15 спасателям поступил вызов на пожаре в город Мерефу, где на улице Соборной, 10 горел частный жилой дом.

Прибывшие на место пожарные установили, что в одной из комнат дома горят вещи бытового потребления на площади 20 м.кв.

Как отметили в ГСЧС, из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Тело погибшей - женщины 1957 года рождения - спасатели обнаружили при проведении разведки пожара.

В 21:39 пожар локализовали, а в 22:49 ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости

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