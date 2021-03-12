Пропавшую на Херсонщине 7-летнюю девочку нашли убитой: подробности

После четырех дней поисков в селе Счастливое под Херсоном нашли убитой 7-летнюю Марию Борисову. Тело ребенка обнаружили в мешке.

УНИАН собрал все известные на данный момент подробности происшествия.

Девочка исчезла 7 марта вечером, когда игралась на улице. То, что ребенка нет в поле зрения, первой заметила мать.

"Дети со всей улицы играли вместе. Развели костер и пекли картошку. Марийка несколько раз бегала домой, а потом на остановку, смотреть, не приехал ли отец. В последний раз мать ее видела во дворе. Как раз набрала дров и в дом понесла. Через несколько минут глянула в окно, малой во дворе уже не было. Именно тогда Сергей вернулся. Вместе начали звать, но она как сквозь землю провалилась", - рассказывала Gazeta.ua соседка пропавшей.

Сначала родители самостоятельно искали Машу, и, поняв, что им это не под силу, вызвали на помощь полицию. Затем к поискам присоединились волонтеры, нацгвардейцы и спасатели.

По рассказам селян, в последний раз они видели девочку 7 марта. Как сказали дети, игравшие с ней, она могла пойти на остановку, чтобы встретить отца, ведь ждала от него подарка к 8 Марта.

11 марта правоохранители нашли ребенка мертвым в заброшенном сарае.

Тело Марийки обнаружил ее односельчанин в полуразрушенном сарае. Мужчина увидел крепко завязанный белый мешок, которого раньше там не было, и вызвал полицию.

Вероятно, ребенка задушили. Как рассказали правоохранители, предварительная причина смерти - механическая асфиксия.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о том, что малолетний ребенок стал жертвой полового преступления.

Марийка была в той же одежде, в которой исчезла. Территорию, где обнаружили ее тело, прочесывали не раз, поэтому не исключают, что его могли подбросить.

7-летняя Мария Борисова училась во 2-м классе местной школы. Ребенок проживал с матерью Ольгой и братом Сергеем.

Семья состоит на учете как попавшая в сложные жизненные обстоятельства. Мать с отцом, который живет в том же селе, разведены.

"...Я бы не сказал, что мать за детьми не смотрела. И Маша, и ее брат ходят в школу, чистые, аккуратные, не голодают", – сказал в комментарии "Обозревателю" житель села Счастливого Николай.

Жители села говорят, что девочка доверчива к людям, а потому могла подойти к незнакомцам.

Правоохранители переквалифицировали дело в отношении Марии Борисовой с исчезновения на умышленное убийство.

Сейчас рассматриваются несколько версий исчезновения девочки:

ребенок сам ушел из дома;

Марию похитили с остановки;

в отношении школьницы совершили преступление в селе.

Поэтому сейчас полиция разыскивает убийцу 7-летнего ребенка среди жителей села Счастливое.





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