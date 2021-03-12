"Всегда спешил на помощь детям": в Харькове умер полицейский

В Харькове на 41-м году жизни в результате тяжелой болезни скончался старший инспектор по особым поручениям отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Олег Мотрич.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, выразив соболезнования родным и близким покойного.

Как пишет Kharkiv Today, в середине февраля полицейский потерял сознание на работе. Позже выяснилось, что у него произошел разрыв сердечной аорты. Медики Института общей и неотложной хирургии имени В.Т. Зайцева больше восьми часов боролись за жизнь полицейского и восстановили аорту. До самой смерти Олег Мотрич был в коме.

«14 лет своей служебной деятельности Олег Станиславович посвятил работе с детьми. Для всех, кто его знал, он запомнился добрым и отзывчивым человеком. Он всегда спешил на помощь детям, семьи которых оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, имеющим проблемы с наркотиками и алкоголем или столкнувшимся с другими детскими проблемами, с которыми невозможно справиться в одиночку.

Светлая память об Олеге Мотриче надолго сохранится в сердцах всех, кто его знал», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте харьковской полиции.

Агентство Телевидения Новости