На Харьковщине за присвоение более 300 тысяч гривен будут судить заведующую детсадом, где в работниках числились "мертвые души"

На Харьковщине бывшая заведующая детского сада предстанет перед судом за присвоение более 300 тысяч бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Обвинительный акт в отношении бывшей заведующей одного из дошкольных учебных заведений Балаклейского района Харьковской области направлен в суд по факту служебного подлога и присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением по ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украина.

В ходе досудебного расследования установлено, что женщина, будучи на данной должности и пользуясь своим служебным положением, вносила в табели учета заведомо ложные сведения об отработанном рабочем времени работников заведения, которые фактически не работали, а существовали как работники только «на бумаге», а бюджетные средства, которые выделялись на заработную плату, присваивала себе.

Общая сумма ущерба составила более 300 000 гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Агентство Телевидения Новости