Шаг к реинкарнации "Металлиста"

"Металлист 1925", "Металл" - это названия харьковских команд, появившихся в украинском профессиональном футболе в последние годы после того, как "Металлист" прекратил свое существование. Теперь начался процесс реинкарнации "Металлиста".

Один из шагов на этом пути был озвучен на сессии харьковского областного совета. Глава этого органа региональной власти Артур Товмасян заговорил о футболе. Точнее - об имуществе, которое в свое время принадлежало футбольному клубу "Металлист" - тому "Металлисту", который последний владелец Сергей Курченко довел до банкротства.

Артур Товмасян, председатель харьковского облсовета:

Ми маємо провести аудіт всієї власності "Металіста", що знаходиться у підпорядкуванні області. Друге. Після проведення аудіту ми маємо все це майно передати місту Харкову, оскільки саме його нинішнє керівництво в особі Ігоря Терехова взяло на себе забов'язання разом з Олександром Ярославським відродити гордість міста та області - футбольний клуб "Металіст".

Эти слова Товмасяна, прочитанные по бумажке, похоже, были домашней заготовкой. Ведь Терехов еще ранее озвучил готовность взять под управление имущество футбольного клуба "Металлист", наиболее значимыми кусками которого является стадион - ОСК "Металлист", футбольная академия с полями, и тренировочная база в Высоком.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова:

То, что касается самого стадиона - это собственность комунальная - это областной государственной администрации и города Харькова. Поэтому здесь вопросов не будет. То, что касается футбольных полей, то, что касается базы, над этим мы будем работать для того, чтобы это всё было и работало на футбольную команду и на футбольную общественность города Харькова

Пока голосования в облсовете о передаче имущества под руководство горсовета не было. Однако, судя по всему, голоса на положительное решение этого вопроса найдутся без проблем. И это станет одним из шагов к возвращению бренда того "Металлиста", по которому тоскуют многие харьковские футбольные болельщики.

Агентство Телевидения Новости