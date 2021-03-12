2 тысячи блинов, конкурсы и сожжение чучела. В Харькове студенты "политеха" отметили Масленицу

Второкурсница Диана вместе с одногруппниками пришла на празднование Масленицы. Говорит, кроме возможности вкусно поесть блинов с горячим чаем, мероприятие является прекрасным поводом для живого и веселого общения.

Диана, студентка НТУ «ХПИ»

Здесь мы можем собраться, погулять, поесть блинов, это такое родное мероприятие для политеха. Хорошо, что в условиях пандемии, смогли сейчас организовать и разрешили, и что люди могут насладится

В прошлом году, из-за общенационального карантина, празднование пришлось отменить, говорят организаторы. А сейчас - к гуляниям подошли с учетом всех противоэпидемических ограничений. Студентов просят соблюдать безопасную дистанцию, пользоваться антисептиками и надевать защитные маски.

Екатерина, студентка НТУ «ХПИ»

Все в масках соблюдают карантинные условия, поэтому переживать незачем. Настроение хорошее, все очень положительно

Анастасия Тарабанова, председатель профкома студентов НТУ «ХПИ»

Студенти - вони радіють таким заходам. Це масовий крутий захід - в перерву поїсти. Не піти до їдальні. Тому вони були дуже раді. Як ви бачите, що студентів дуже багато

В учебном заведении говорят, хотят, чтобы молодое поколение помнило об исторических традициях.

Евгений Сокол, ректор НТУ "ХПИ"

Ми продовжуємо ті традиції, які є в нашій країні. Це свято воно в нашому університеті є традиційним. Сьогодні діти повинні знати пам’ятати і продовжувати всі ці гарні традиції

По завершению гуляний на главной площади университета провели самый популярный обряд - сожгли чучело Масленицы. После чего студенты вернулись к занятиям.

Агентство Телевидения Новости